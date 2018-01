Morte Becci, domani i funerali a Pescara

(ANSA) - PESCARA, 7 GEN - Verranno celebrati domani alle 15, nella chiesa di Sant'Antonio, in viale Sabucchi, a Pescara, i funerali di Daniele Becci, storico presidente della Camera di Commercio del capoluogo adriatico e neo presidente del nuovo ente camerale unico Chieti Pescara, morto ieri sera, a 63 anni, in ospedale, a causa di un problema cardiaco. Il corteo funebre partirà dalla Camera di Commercio, in via Conte di Ruvo, dove è stata allestita la camera ardente, che resterà aperta fino alle esequie.