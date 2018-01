Sisma, emergenza strade a Campotosto

(ANSA) - L'AQUILA, 6 GEN - Il Comune di Campotosto (L'Aquila), colpito dai terremoti del 2009 e poi del 2016 e 2017, non e' solo alle prese con il post sisma ma anche con l'emergenza viabilità: dopo la chiusura della strada provinciale 2 che va da Aringo di Montereale a Campotosto, ora la statale 577 "unica alternativa sicura vero la città di L'Aquila" è ostruita da un masso. Lo segnala il vice-portavoce comunale di L'Aquila e membro dell'assemblea nazionale di Fratelli d'Italia, Mauro Caradonna, in una nota. "Chiediamo un intervento serio sul territorio - spiega -. Il territorio di Campotosto è da tempo martoriato dagli eventi sismici 2009, 2016 e 2017 che hanno distrutto la bellezza di questo paese. Ora si aggiunge anche la piaga delle strade, dopo la chiusura della sp2 che va da Aringo di Montereale a Campotosto la ss577 é l'unica alternativa sicura vero la città di L'Aquila. Chiediamo non solo di provvedere prontamente alla rimozione del masso sulla strada statale ma anche un monitoraggio che preveda eventi di questo genere".