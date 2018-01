Morte Becci: sindaco Chieti, fraterno amico, lascia vuoto

(ANSA) - CHIETI, 6 GEN - "Questa sera un infarto mi ha portato via un caro, fraterno amico, Daniele Becci. Non lascia un vuoto solo in noi amici, ma lascia un vuoto nel mondo dell' imprenditoria e dell'economia abruzzese".

Lo scrive su Facebook il sindaco di Chieti, Umberto Di Primio.

"Ha svolto il suo ruolo di presidente della Cciaa di Pescara - dice Di Primio - con una straordinaria capacità di stare vicino alle imprese, in un momento difficilissimo. È stato un instancabile animatore della promozione turistica dell'area pescarese e guida autorevole per il raggiungimento di uno dei più importanti risultati per l'area di Chieti e Pescara, ovvero la fusione delle due Camere di Commercio. Mancherà a noi amici.

Solo qualche giorno fa eravamo a cena insieme. Mancheranno alla nostra regione la sua forza e la sua determinazione nel perseguire e realizzare i progetti per lo sviluppo e la crescita". (ANSA).