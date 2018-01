Morte Becci: D'Alfonso, daremo seguito a suo sogno

(ANSA) - PESCARA, 6 GEN - "Apprendo con dolore e profonda tristezza della prematura e improvvisa scomparsa di Daniele Becci, un riferimento per tutto il mondo imprenditoriale abruzzese, instancabile e lungimirante promotore di iniziative a favore del suo territorio e dell'intera regione".

Così il presidente della Regione, Luciano D'Alfonso, ricordando Becci, "uomo appassionato e determinato che in questi anni si era dedicato a dare corpo alla visione di un'area urbana vasta che andasse oltre i confini amministrativi tradizionali, per adeguarsi alla realtà sociale ed economica concretamente vissuta. L'elezione recente a primo Presidente della Camera di Commercio unificata di Chieti e Pescara era il giusto coronamento del suo impegno", prosegue D'Alfonso che conclude: "Daremo seguito al suo sogno di una città che superi i confini esistenti, per essere volano di un nuovo sviluppo" rivolgendo "un sincero sentimento di vicinanza ai famigliari, agli amici e ai colleghi". (ANSA).