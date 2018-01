Epifania,Rotary Pescara nord dona giochi

(ANSA) - ROMA, 6 GEN - Giochi, dolciumi ma anche beni di prima necessità: la Befana è arrivata anche per i bimbi di una casa famiglia grazie all'iniziativa di solidarietà messa in campo dal Rotary club Pescara nord. "Le festività natalizie sono solitamente occasione di riposo dalle fatiche dell'anno, svago, ma soprattutto un momento per poter stare vicini alle persone a noi più care. Per i membri del Rotary Pescara Nord, guidato da Gianluigi Peduzzi - riferisce il Club in una nota - è stato anche un momento di riflessione su come poter aiutare, seppur con un piccolo e semplice, ma sentito gesto, bimbi meno fortunati che non hanno avuto la possibilità di trascorrere questo periodo di feste nel calore delle proprie famiglie". E così nella mattina di venerdì 5 gennaio la Befana del Rotary Pescara Nord è arrivata nella struttura, donando giocattoli, dolciumi, beni di prima necessità, e soprattutto attenzioni, per offrire ai piccoli ospiti un'occasione per sorridere.

Appuntamento divenuto un momento di aiuto e di riflessione fisso.