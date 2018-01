Recupero alloggi Ater,5 mln euro Regione

(ANSA) - PESCARA, 5 GEN - Firmata la convenzione tra la Regione Abruzzo e l'Ater di Pescara per la manutenzione e riqualificazione degli alloggi popolari che si trovano in tre zone: a disposizione, nell'ambito dell'intesa sottoscritta stamani, ci sono cinque milioni di euro. Gli interventi riguardano la riqualificazione degli alloggi dislocati in tre zone: via Salara Vecchia (un milione 250mila euro), rione Santuario (ex palazzine Gescal, 785mila euro) e in via Caduti per Servizio (2 milioni 465mila euro). Mentre 500mila euro sono stati assegnati dalla Regione al Comune di Pescara per il completamento degli immobili di Via Tronto. Le procedure di gara sono state quasi ultimate, entro marzo, assicurano i tecnici dell'Ater, saranno avviati i lavori.