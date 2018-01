M5S, case Ater Pescara a rischio

Intonaci cadenti, crepe e strutture pericolanti. I cittadini abitanti negli stabili del quartiere Rancitelli hanno paura e chiedono l'intervento immediato delle istituzioni. A farsi portavoce dei timori dei residenti sono stati questa mattina il consigliere regionale del M5S Domenico Pettinari e il consigliere comunale Massimiliano Di Pillo. "Chiediamo stanziamenti e risorse per le case di edilizia popolare di tutta la provincia di Pescara e della Regione.

Vorrei dire a tal proposito che proprio nel capoluogo adriatico, ad esempio, sono rimaste fuori da stanziamenti ed interventi tutte le case popolari di Rancitelli, dove ci troviamo oggi, dei quartieri Zanni, Borgo Marino, e la zona di San Donato dove ci sono case fatiscenti, pericolanti e in condizioni precarie'', ha spiegato Pettinari.

Massimiliano Di Pillo ha sottolineato che "la situazione in alcune abitazioni è davvero molto pesante e addirittura in alcuni sottotetti è stata rilevata presenza di eternit e amianto".