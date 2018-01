Lite con accoltellamento,gravi 2 giovani

(ANSA) - PESCARA, 4 GEN - Lite con accoltellamento, nel pomeriggio, a Pescara. Due giovani stati ricoverati in ospedale per le ferite riportate dopo essere stati aggrediti da un gruppo di persone. Si tratta di un 22enne e di un 32enne di origini macedoni, entrambi in prognosi riservata. Tre degli aggressori, secondo quanto appreso, sono stati accompagnati in Questura per essere ascoltati. I fatti sono avvenuti nella zona delle palazzine di edilizia popolare di via Rigopiano.

Sul posto c'è la Polizia, con squadra Volante, squadra Mobile e Scientifica. Non si conoscono al momento i motivi all'origine del litigio, ma non è escluso che si tratti di questioni di vicinato. Il 22enne, che ha ricevuto numerose coltellate al torace, è ricoverato nel reparto di Chirurgia toracica, mentre il 32enne è in Chirurgia 1.