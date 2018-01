Neve, Vvf soccorrono due famiglie

(ANSA) - CHIETI, 2 GEN - Intervento di soccorso dei Vigili del Fuoco di Chieti, nel tardo pomeriggio di ieri, primo gennaio, su una strada a circa 2000 metri di altitudine nel Comune di Pretoro (Chieti), in località Maielletta, per due famiglie, rimaste bloccate in due auto, nei pressi del Rifugio "Pomilio", per un'improvvisa bufera di vento e neve che ha reso impraticabile in transito.

Nonostante le condizioni meteo, due squadre di Vigili del Fuoco sono riuscite a raggiungere e recuperare le due famiglie - quattro adulti e due bambini - portate a valle in area sicura. Per tutti sono state riscontrate buone condizioni di salute.