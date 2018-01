'Il Pianeta Maldicenza', ecco programma

(ANSA) - L'AQUILA, 2 GEN - Tredicesima edizione del Festival "Il Pianeta maldicenza", organizzato da varie congreghe agnesine di L'Aquila con il coordinamento della Confraternita dei Devoti di Sant'Agnese. L'iniziativa, che gode del patrocinio del Comune di L'Aquila, si propone di rinnovare la tradizione tipica del capoluogo abruzzese della maldicenza intesa "non come basso pettegolezzo o insulto, ma come sana e sincera critica costruttiva" affermano i promotori. Gli onori di casa sono stati fatti dal vice sindaco Guido Quintino Liris che ha sottolineato come l'Amministrazione comunale intende proseguire nel suo sostegno nei confronti di una tradizione che "fa parte a pieno titolo dell'aquilanità". Tra le novità principali, la riproposizione dello Zibaldone Aquilano, il 6 gennaio all'Auditorium del Parco, per omaggiare il suo autore, Mario Lolli, a 100 anni dalla nascita. "Dovuto e sentito", afferma la nota dei promotori, "l'omaggio a Ludovico Nardecchia, primo grande promotore del Pianeta Maldicenza ed ex Amministratore comunale".