Auto contro autocarro, muore donna

(ANSA) - FRANCAVILLA AL MARE (CHIETI), 2 GEN - Una donna di 38 anni, Cinzia Tucci, originaria di Ancona ma residente a Francavilla al Mare, è deceduta in un incidente stradale avvenuto intorno alle 9 sulla variante SS 714 che collega Montesilvano (Pescara) a Francavilla (Chieti). La donna era alla guida di una Matiz che, per cause in corso di accertamento, si è scontrata frontalmente con un autocarro che procedeva in direzione di Ortona. La donna è morta sul colpo e il suo corpo è rimasto intrappolato nell'abitacolo prima dell'intervento dei Vigili del Fuoco. Sulla dinamica dell'incidente stanno indagando gli agenti della Polstrada di Chieti.