Ad Avezzano vicini a mille nascite

(ANSA) - AVEZZANO, 30 dic - Il reparto di ostetricia dell'ospedale di Avezzano (L'Aquila) a un passo dal parto numero mille, a dispetto del netto calo di nascite in tutta Italia.

Questa mattina è venuto alla luce, attorno alle 8.30, il 999esimo bebé: è un maschietto che pesa 3 chili e 700 grammi, partorito da una donna marocchina. Tra oggi e domani verrà sicuramente centrata e superata la soglia dei 1.000 parti, dal momento che altre donne sono in fase di travaglio.

L'aver toccato quota 1000 nel 2017 viene ritenuta "una ottima performance considerando che, negli ultimi anni, le cifre delle nascite negli ospedali (abruzzesi e non) sono in drammatico calo". Il reparto diretto da Giuseppe Ruggeri, nel 2017 si è distinto anche per una delle performance-guida adottate dal ministero della Salute per valutare il grado di efficienza delle ostetricie in Italia: riuscire a tenere bassa la percentuale dei parti cesarei.