"Una filiera per la qualità del grano"

(ANSA) - POTENZA, 29 DIC - "L'obiettivo principale è quello di stabilizzare i rapporti lungo la filiera, riconoscere il valore delle qualità delle nostre produzioni e valorizzarne l'origine territoriale, facendo emergere valore economico nell'immediato e producendone di nuovo nel futuro". Così - in una nota diffusa dall'ufficio stampa - il presidente della Coldiretti Basilicata, Piergiorgio Quarto, ha commentato l'esito del primo incontro, che si è svolto a Pescara, sulla filiera del grano biologico.

Nel comunicato è sottolineato che "già nei primi giorni del 2018, i vertici del Consorzio Agrario del Centro Sud saranno in Basilicata per incontrare i responsabili delle strutture coinvolte ed avviare la fase operativa".