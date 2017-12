Pepe, 'brindate con spumanti locali'

(ANSA) - PESCARA, 29 DIC - "In questi giorni dedicati ai brindisi e ai buoni propositi, invito tutti ad assaporare l'ampia offerta di spumanti abruzzesi, prodotti di altissima qualità, capaci di descrivere sapientemente i nostri vitigni e i nostri territori". L'invito è dell'assessore all'agricoltura Dino Pepe, in una lettera aperta agli abruzzesi in cui formula gli auguri per il nuovo anno. "Attualmente sul mercato ci sono 130 etichette di spumanti abruzzesi prodotti da 65 aziende - spiega - per la maggior parte si tratta di spumanti bianchi (ottenuti prevalentemente da uve Pecorino, Cococciola, Passerina e Montonico), 30 etichette contemplano la versione Rosé (ottenuta prevalentemente da uve Montepulciano) e 13 la versione dolce (soprattutto da Moscato).I nostri territori parlano di storie di immigrazione, di miseria del dopoguerra, di abbandono, ma anche di ritorno nei luoghi d'infanzia, conseguenza della tenace consapevolezza che, un territorio così bello e variegato, rappresenti un dono dove è possibile fare economia".