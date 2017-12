D'Alfonso, Snam? Faremo come per Ombrina

(ANSA) - PESCARA, 28 DIC - "Ripercorro la strada che ho già seguito per quanto riguarda il no al progetto petrolifero Ombrina di ferro, operando sia sul fronte del Tar che dal punto di vista politico e istituzionale". Così il presidente della Regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, ha spiegato le prossime mosse dell'amministrazione, per impedire la realizzazione della Centrale di compressione gas che la Snam intende realizzare a Sulmona e che ha ottenuto il via libera del Consiglio dei Ministri. D'Alfonso afferma di avere "argomenti resistenti per fare cambiare idea" al Governo. "La centrale Snam non si può fare per tutti gli elementi riguardanti la fragilità idrogeologica, anche dal punto di vista sismico - dice D'Alfonso -. Poi c'è un regime del suolo, giuridicamente parlando, che non consentirà l'occupazione di quei sedimi circa la realizzazione della rete". Lo scorso 23 dicembre il sindaco di Sulmona, Annamaria Casini, si è dimesso per protesta, annunciando per domani la riconsegna della fascia tricolore al premier Paolo Gentiloni.