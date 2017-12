'Call my baby' presentato a Montesilvano

(ANSA) - MONTESILVANO (PESCARA), 28 DIC - Presentato oggi il trailer del film "Call Me Baby" girato a Montesilvano. "Abbiamo sposato questo progetto con convinzione, sicuri degli ottimi risvolti in termini di promozione turistica e culturale per la nostra città. I frutti sono già evidenti, dal momento che questa iniziativa ha già portato Montesilvano a Londra" ha detto l'assessore comunale alla Cultura, Ottavio De Martinis. Il film verrà interamente girato a Montesilvano per approdare in tutte le sale cinematografiche. La pellicola è incentrata sul disagio giovanile. È realizzata dalla società cinematografica "Lo Studio" in co-produzione con la Epm Produzioni. A presentare il teaser, proiettato lo scorso 7 dicembre a Londra al Bond Street Awards, Dario Angelucci, regista e Francesco Rizzi, sceneggiatore, il maestro Roberto Porpurini, autore della colonna sonora, Carlo Corlianò, produttore. Fondamentale - aggiunge De Martinis - è stato l'apporto dell'associazione AlberghiaMo.