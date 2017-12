Mobilitazione contro aperture GD

(ANSA) - PESCARA, 26 DIC - Da Milano a Reggio Calabria, sono tantissime le città che hanno aderito all'iniziativa di boicottaggio indetta da Potere al Popolo per mandare un messaggio molto semplice: "vogliamo lavorare per vivere, non vivere per lavorare".

La manifestazione-volantinaggio di Potere al Popolo contro le aperture festive della grande distribuzione è sbarcata anche a Pescara all'Ikea di Sambuceto. La nuova formazione di sinistra che ha preso l'eredità del Brancaccio spiega che ''E' Natale, sono giornate di riposo, affetti, svago, tempo per noi e per ciò che ci piace fare. Ma purtroppo non è così per tutti. Tanti e tante sono costretti a lavorare anche in questi giorni. E' il caso delle lavoratrici e dei lavoratori dei tantissimi centri commerciali che, grazie alle liberalizzazioni targate Monti-Bersani, non potranno starsene a casa. Per questo saremo davanti a quei centri commerciali per ribadire un concetto semplice e chiaro: lavoriamo per vivere, non viviamo per lavorare''.