Vita Indipendente,promesse non mantenute

(ANSA) - PESCARA, 25 DIC - Il contributo del 2017 ridotto da 600 mila a 400 mila euro annui e l'emendamento per il 2018 - che doveva portare il contributo a 2 milioni - bocciato in Consiglio regionale: a denunciarlo è il Movimento Vita Indipendente Abruzzo in una lettera a Gesù Bambino, a proposito delle "promesse non mantenute" nei confronti dei disabili da parte della Regione Abruzzo, in cui si invita il governatore D'Alfonso a "un bel confronto televisivo" sull'argomento. "Caro Gesù bambino - scrive il responsabile del Movimento, Manolo Pelusi - come tutti gli anni mi tocca scriverti cose spiacevoli. Sai, le beffe alla disabilità abruzzese continuano: la maggioranza presieduta dal governatore D'Alfonso, non solo non ha mantenuto la promessa dell'assessore Sclocco, fatta il 30 maggio scorso, con la quale affermava il ripristino del contributo di 600 mila euro per i progetti di vita indipendente; mi chiedi il motivo? Semplice, non è dato saperlo, perché sulla L.R.57/12 riguardante il 2017, ci siano stanziati solo 400 mila euro".