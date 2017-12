Doni a bimbi pediatria ospedale Teramo

(ANSA) - TERAMO, 25 DIC - Tre poliziotti della Squadra Volante di Teramo, il sovrintendente Alessandro Di Paolo, l'assistente capo Dario Di Febo Dario e l'assistente Massimiliano Di Clemente - quest'ultimo travestito da Babbo Natale - hanno consegnato stamani ai bambini ricoverati nel Reparto di Pediatria dell'Ospedale Civile di Teramo doni offerti dal negozio 'The Fox Giocattoli' di San Nicolò a Tordino (Teramo). "Un piccolo momento di gioia per i piccoli - si legge in una nota della Questura di Teramo - che più di tanti altri avevano bisogno di qualche minuto di sogno".