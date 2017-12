Natale con gli Harlem Voices ad Atri

(ANSA) - ATRI (TERAMO), 24 DIC - Gli Harlem Voices saranno i protagonisti del concerto di Natale al Teatro Comunale di Atri, lunedì 25 dicembre alle 18:30. Sul palcoscenico le voci del gruppo guidato da Eric Turner, Pastore del Worship Center Church of Harlem. Gli Harlem Voices vano oltre i confini del gospel creando melodie e armonie dinamiche che portano l'ascoltatore ad assaggiare colori rock & blues, soul e funky. Turner è anche lead singer negli attuali Temptations e Drifters, nonché attore e musicista in diversi musical di Broadway. Si è esibito durante il ballo inaugurale della Presidenza di Barack Obama nel 2009.

"Il 2017 è stato un anno ricco di appuntamenti culturali - commenta l'assessore comunale alla Cultura Domenico Felicione - che hanno richiamato turisti e sono stati apprezzati dai cittadini. Anche a Natale sono tante le proposte in calendario come il concerto Gospel".