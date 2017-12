Feste a Pescara,video mapping e concerti

(ANSA) - PESCARA, 24 DIC - Video ogni mezz'ora dalle 17.30 alle 20.30 sul 'palazzo Arlecchino', con due speciali edizioni a Natale e a Capodanno: il light show di video mapping architetturale 3D quest'anno a Pescara è 'Transition'. Dopo i successi del "Countdown" 2015, firmato da Luca Agnani video projection mapping, e del "Pescara Mapping" 2016 con 6 visual artists, il nuovo videomapping in piazza della Rinascita per le festività natalizie è stato realizzato dal gruppo Neo Visual Project di Ravenna, di Andrea Bernabini e Roberto Costantino, con musiche di Gipo Gurrado e direzione artistica di Silvia Moretta. A Capodanno countdown della mezzanotte con fuochi d'artificio in versione solo video. La piazza saluterà il 2017 con la musica di Vinicio Capossela, il 31 dicembre dalle 22:30, mentre ad aprire il 2018 sarà Ermal Meta, lunedì 1 gennaio dalle 19, evento organizzato dall'assessorato a Turismo e Grandi Eventi del Comune di Pescara in sinergia con Radio Parsifal che festeggia 40 anni di attività.