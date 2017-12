Sisma L'Aquila, Cipe delibera 237 mln

(ANSA) - PESCARA, 23 DIC - Grazie ad una delibera del Cipe del 22 dicembre del 2017, sono stati assegnati all'Abruzzo 237,6 milioni di euro per oltre 200 interventi relativi alla ricostruzione post sisma 2009. Nel concreto ci saranno fra gli altri, 56 interventi per gli edifici scolastici per 30,4 milioni; 7 interventi per edifici universitari per 24,3 mln, 48,9 per 70 interventi in ambito del patrimonio culturale e 83,5 milioni di euro per sedi istituzionali e chiese non vincolate. E poi 6,1 mln per progetti di sviluppo locale, 40,4 mln per l'assistenza alla popolazione e 4 mln per la riprogrammazione delle risorse, assegnate all'Ufficio Scolastico Regionale.

All'inizio della conferenza stampa sono arrivati in diretta gli auguri del Sottosegretario alla Ricostruzione Paola De Micheli che a sua volta è stata ringraziata dal presidente D'Alfonso proprio per il grande impegno che sta profondendo nel post-terremoto.