Minoranza Chieti, sindaco si dimetta

(ANSA) - CHIETI, 23 DIC - Una sorta di sit-in piazza Valignani a Chieti, davanti alla sede del Comune, durato un paio d'ore, è stato organizzato dai gruppi di minoranza di centro sinistra e dal Movimento 5 stelle al Comune per chiedere le dimissioni del sindaco Umberto Di Primio. I partecipanti, un centinaio, hanno mostrato volantini con la scritta "dimettiti", ed hanno utilizzato fischietti e trombe da stadio per contestare il primo cittadini che peraltro a quell'ora non era in Comune. Fra i partecipanti alla manifestazione l'ex sindaco di centrosinistra Francesco Ricci e uno degli assessori della sua giunta, Valter De Cesare. "Questa è una manifestazione per la città che vorrebbe avere un regalo di Natale che è quello di una giunta efficiente, in grado di amministrare: cosa che la Giunta Di Primio non sa fare come è sotto gli occhi di tutti - ha detto Enrico Raimondi, capogruppo de l'Altra Chieti. Sarebbe il caso di mettere fine a questa esperienza amministrativa".