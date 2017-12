Gasdotto: Snam; Acerbo (Prc), Pd parla con lingua biforcuta

(ANSA) - PESCARA, 23 DIC - "La decisione del governo Gentiloni di dare il via libera alla centrale Snam di Sulmona dimostra che il Pd parla con lingua biforcuta. Nei territori si schiera contro il tubo che dal Salento dovrebbe attraversare l'Italia fino alla pianura padana ma al governo procede inesorabile.". A sostenerlo in una nota è il segretario nazionale Prc-Se, Maurizio Acerbo.

"Ricordo - prosegue - che la centrale e il gasdotto, come denunciamo da anni, sono previsti in zone ad alto rischio sismico come la Valle Peligna. La mega-opera nel suo percorso andrà a sventrare luoghi di grande bellezza paesaggistica e valore naturalistico. La Tap rientra in una strategia energetica nazionale, condivisa da centrosinistra e centrodestra, che non ha nulla a che fare con gli interessi del paese, che trasforma il sottosuolo della pianura padana in un bombolone del gas - loro lo chiamano hub - per il nord Europa".

Secondo Acerbo "il gasdotto non serve a soddisfare il nostro fabbisogno energetico. Dietro al progetto ci sono logiche geopolitiche e di profitto che nulla hanno a che fare con obiettivi di interesse collettivo. La strategia energetica nazionale dovrebbe essere finalizzata verso obiettivi di interesse generale". (ANSA).