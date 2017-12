Doni Progetto Noemi a bimbi pediatria

(ANSA) - PESCARA, 23 DIC - L'associazione Progetto Noemi Onlus, insieme a Babbo Natale, ha portato doni alla pediatria di Pescara e Utie; per l'occasione erano presenti anche i clown dell'Associazione Will Clown. "Un gesto di vicinanza concreta - si legge in una nota - alle famiglie e ai bambini che passeranno le feste di Natale ricoverati in ospedale. Ai pazienti del centro Trapianti, un augurio di forza e coraggio rivolto a chi in questi giorni lotta la battaglia più importante della vita".

È stato poi consegnato il 'Babbo Natale' di cioccolato unitamente a sorrisi e solidarietà. "Il progetto Noemi Onlus - si conclude nella nota - grazie ai sostenitori, ogni anno visita i pazienti per testimoniare la concreta vicinanza. Sono incontri che riempiono l'anima e sottolineano l'importanza del volontariato."