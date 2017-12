Abruzzo approva Bilancio Regione 2018

(ANSA) - L'AQUILA, 23 DIC - Il Consiglio regionale, dopo una lunga maratona che si è conclusa nella notte, ha approvato a maggioranza il bilancio regionale 2018. A votare a favore il centrosinistra, contro si sono espresse le opposizioni di centrodestra e del movimento cinque stelle. I lavori sono stati caratterizzati dalla presentazione di emendamenti ostruzionistici, circa 950, presentati dalle opposizioni che la maggioranza con la cosiddetta norma 'gigliottina' ha cancellato, tra le polemiche. Il centrodestra nel corso della discussione ha trovato una intesa alla luce dell'accoglimento di alcune istanze, il M5S ha continuato l'opposizione a oltranza portando i lavori fino a poco prima delle tre della notte. Le opposizioni nei giorni scorsi hanno parlato di bilancio confuso che non dà risposte agli abruzzesi. Per l'assessore competente Silvio Paolucci, si tratta di un bilancio che si presenta con meno debiti, nessun mutuo contratto e più fondi per settori cruciali come il trasporto pubblico locale ed il sociale.