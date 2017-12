Valanga sul Gran Sasso, morto polacco

(ANSA) - L'AQUILA, 22 DIC - Un uomo di nazionalità polacca è morto sotto la valanga che ha colpito il versante aquilano del Gran Sasso: a dare l'allarme è stato un suo connazionale, sfuggito alla slavina. La vittima è padre Jacek Oniszczuk, 51 anni, direttore del Dipartimento di Teologia Biblica della Pontificia Università Gregoriana di Roma. Nove persone, tra Soccorso alpino della Guardia di finanza e Corpo nazionale soccorso alpino, stanno raggiungendo a piedi la zona di Pizzo Cefalone per soccorrere i due. L'utilizzo dell'elicottero è impossibile a causa del vento forte. L'uomo rimasto fuori dal manto nevoso è visibile dal piazzale di Fonte Cerreto e i soccorritori, che si sono messi in contatto con lui per telefono, lo hanno invitato a non muoversi per fungere da riferimento visivo, come spiegato dal maresciallo del Sagf Paolo Passalacqua. Nel frattempo è stata richiesta la fotocellula dei vigili del fuoco, un modulo su ruote ad alta potenza che posizionato dalla base della funivia servirà a fornire più luce alla zona, visto che il sole è tramontato molto presto. Richiesta anche l'unità cinofila di ricerca in valanga delle Fiamme Gialle.