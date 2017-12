Lavoro: sciopero lavoratori GD Abruzzo

(ANSA) - SAN GIOVANNI TEATINO (CHIETI), 22 DIC - Manifestazione questa mattina, nei pressi di Ipercoop di San Giovanni Teatino (Chieti) dei lavoratori della Distribuzione Moderna Organizzata e della Distribuzione Cooperativa presenti in Abruzzo. Lo sciopero indetto congiuntamente dai sindacati di categoria di Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs a livello nazionale è finalizzato a sollecitare un avanzamento dei negoziati di rinnovo dei contratti nazionali di lavoro.

I lavoratori delle grandi catene distributive locali e nazionali sono in attesa da quattro anni del contratto nazionale di lavoro e stanno vivendo una situazione di grave disagio e precarietà. Per dare un significato forte alla protesta dei lavoratori, si è svolto un presidio unitario con le maestranze delle varie catene distributive quali Ipercoop, Auchan, Metro, Gruppo Gabrielli, Finiper e Obi.