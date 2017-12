Frontale nel chietino, muore 64enne

(ANSA) - CHIETI, 22 DIC - Un uomo di 64 anni di Guardiagrele (Chieti), Luciano Antonio Iacovella, è morto in un incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio nel centro abitato di Orsogna (Chieti); nell'incidente sono rimasti feriti altri due uomini. L'uomo era sul sedile posteriore di una Ford Mondeo, che, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della stazione di Orsogna, si è scontrata frontalmente con la Ford Fiesta condotta da un 32enne, anche lui di Guardiagrele, che viaggiava da solo. Nell'impatto Iacovella è deceduto all'istante. Sul posto è intervenuto il 118: il conducente della Fiesta è stato portato all'ospedale di Chieti, mentre quello della Mondeo all'ospedale di Pescara. Illesa una donna che era a bordo della Mondeo.