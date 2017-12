Abruzzo, in arrivo oltre 100 mln euro

(ANSA) - L'AQUILA, 22 DIC - In arrivo oltre 100 milioni di euro di risorse per il terremoto 2016-2017 relativi agli edifici scolastici, di edilizia popolare e opere civili per la vita collettiva come municipi e ospedali. Lo ha reso noto il presidente della Regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, nel corso di una conferenza stampa che si è svolta a Palazzo dell'Emiciclo. Lo stanziamento è stato deciso dalla Commissione per la Ricostruzione presieduta dal Commissario straordinario per la ricostruzione del terremoto in Centro Italia, Paola De Micheli, che ha visto la partecipazione dei presidenti delle quattro regioni interessate, oltre all'Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nella loro veste di vice Commissari. "La Regione Abruzzo ha provveduto ad effettuare una completa ricognizione del fabbisogno abitativo del territorio intra ed extra cratere - ha detto D'Alfonso - attraverso il coinvolgimento di tutti gli enti pubblici interessati dagli eventi sismici".