Stelle Michelin tra marketing e finanza

(ANSA) - PESCARA, 21 DIC - "I ristoranti stellati Michelin e i loro chef sono diventati molto popolari. I prezzi elevati dei menu fanno intendere che questi ristoranti siano macchine da profitto, ma è così vero? I prezzi alti sono in grado di coprire gli ingenti costi che qualità del cibo e livello del servizio generano? E' così conveniente perseguire la stella Michelin, poi la seconda e addirittura la terza?". Sono le domande alle quali tenterà di rispondere, contestualizzandole in una relazione fra marketing e finanza, Gabriele Troilo, docente Area Marketing SDA Bocconi, all'incontro organizzato dalla 'Bocconi Alumni Association Pescara/Chieti' stasera a Montesilvano (Pescara).

Un'occasione anche per il passaggio di consegne tra area leader dell'associazione: Eugenio Amoroso, sales director di Aptar Spa, lascia il posto a Guglielmo Lancasteri, dottore commercialista di Pescara. Troilo, abruzzese, laureatosi in Economia aziendale alla Bocconi, è professore associato di Economia e gestione d'impresa nello stesso ateneo.