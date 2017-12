Sequestro 11 milioni pezzi contraffatti

(ANSA) - GIULIANOVA (TERAMO), 21 DIC - Undici milioni di pezzi, metà dei quali giocattoli, un milione di luminarie natalizie e altrettanti articoli sanitari per la casa, con marchio di sicurezza CE contraffatto, sono stati posti sotto sequestro dagli uomini della Guardia di Finanza della Compagnia di Giulianova, diretti dal capitano Sara Venturoni, in 6 magazzini e depositi di società italiane e cinesi che importavano e distribuivano in Italia. I decreti di perquisizione, firmati dal sostituto procuratore di Teramo Stefano Giovagnoni, sono stati eseguiti tre in provincia di Napoli, uno nelle province di Caserta e Pavia, uno a Roma. Sette persone sono state denunciate. I prodotti, fabbricati in Cina, del valore di centinaia di migliaia di euro, immessi sul mercato avrebbero assicurato ingenti profitti al mercato del falso. Gli uomini delle Fiamme gialle, hanno ricostruito la filiera di distribuzione e commercializzazione dei prodotti incriminati, individuando gli importatori e i grossisti della merce sul territorio nazionale.