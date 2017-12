Fano Adriano, presepe vivente il 26

(ANSA) - FANO ADRIANO (TERAMO), 21 DIC - Torna la Natività alle falde del Corno Grande, 200 i figuranti per la 51/a edizione, il 26 dicembre, del presepe vivente a Cerqueto di Fano Adriano, nel Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. Dalle 18.30, con la voce narrante di Carlo Orsini, interpreteranno la Sacra Famiglia Maria Chiara Mazzetta, suo figlio Lorenzo, ultimo nato del paese, e Francesco Pisciaroli. Il racconto si articola per quadri: la scena della Creazione, cacciata di Adamo ed Eva dal Paradiso terrestre, le scene dei Profeti, apparizione dell'arcangelo Gabriele, il Censimento, il viaggio di Maria e Giuseppe, la Nascita di Gesù, l'adorazione dei Pastori, l'arrivo dei Magi con la Cometa. L'opera scelta per raffigurare l'edizione 2017 è "La Natività" di Marino Melarangelo che andrà ad arricchire la collezione permanente del Museo Etnografico del Gran Sasso. La manifestazione è organizzata da Proloco di Cerqueto con il Comune, Parco, Consorzio BIM e Regione Abruzzo.

