Zeman, presidente chiarisca cosa fare

(ANSA) - PESCARA, 20 DIC - Vigilia di campionato per il Pescara che domani sera sarà di scena ad Ascoli: dopo le aspre polemiche con il presidente Sebastiani ed il rischio esonero sventato, è tornato a parlare il tecnico biancazzurro Zdenek Zeman che ha fatto riferimento anche a quanto accaduto domenica scorsa dopo la partita con il Novara. "Non ho né visto né sentito il presidente - ha spiegato -. Io ho detto quello che ho fatto a fine mercato (il tecnico sabato scorso aveva rivelato di aver presentato le dimissioni lo scorso 1 settembre), ma non ci vedo niente di grave perché se ho deciso poi di restare vuol dire che ero convinto di poter fare bene. Se sono qua vuol dire che me la sento. Le parole di Sebastiani le interpreto in un solo modo, ma mi tengo tutto per me. Forse è stata fatta un po' di confusione, quello che è successo è successo. Sono a disposizione e vorrei continuare. Poi nel calcio possono succedere tante cose. Io non devo chiarire nulla, il presidente deve chiarire cosa vuole fare".