Natale: concerto in Oncologia a Pescara

(ANSA) - PESCARA, 19 DIC - Concerto oggi, martedì 19 dicembre, alle 16 nel reparto di Oncologia dell'ospedale di Pescara, organizzato dalle associazioni "I Colori della Vita" e "Metis Pescara" in occasione delle festività natalizie per i pazienti di Oncologia ed Ematologia: l'ensemble vocale e strumentale "Sinergie d'Arte" propone tre momenti musicali con il duo Isabella De Massis, mezzosoprano, e Maria Gabriella Ciaffarini, pianoforte; il duo Vincenzo Luciani, clarinetto, e Maria Gabriella Ciaffarini, pianoforte; il trio clarinettistico Franco Pace, Luciano Di Bernardo e Vincenzo Luciani. Per il rinfresco le associazioni promotrici dell'iniziativa, al terzo anno consecutivo, hanno realizzato biscotti preparati con ingredienti non raffinati e marmellate senza zuccheri aggiunti.