L'Aquila,proroga precari Comune per 2018

(ANSA) - L'AQUILA, 19 DIC - Prorogati per tutto il 2018, su delibera della Giunta, i contratti dei dipendenti a tempo determinato del Comune di L'Aquila. "Il ruolo dei dipendenti è fondamentale nei processi che un'amministrazione comunale deve e può portare avanti - ha osservato l'assessore alle Politiche sociali, Francesco Cristiano Bignotti - essi sono la prima interfaccia del cittadino con l'ente e perciò devono essere il più possibile tutelati e salvaguardati nella loro continuità lavorativa".

"Il settore delle Politiche sociali e del Diritto allo studio - ha proseguito l'assessore Bignotti - ha nel suo organico una percentuale altissima di precari, con specializzazioni ben definite, preziosi, la cui perdita avrebbe comportato un arresto dei processi amministrativi. Non possiamo permetterci di perdere neanche uno di loro e neanche un per giorno lavorativo. Avremmo voluto intervenire con una proroga per almeno tre anni, ma l'approssimazione di altri, di coloro che attualmente governano il paese, non ce lo ha permesso".